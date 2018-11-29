Корпоративному университету ТМК2U Трубной Металлургической Компании исполнился год

Корпоративному университету ТМК2U Трубной Металлургической Компании (ТМК) исполнился год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, за данный период проведена объемная работа по созданию новых образовательных программ и внедрению современных форм обучения. На сегодняшний день ТМК2U проведено более 90 вебинаров, очных и дистанционных курсов, в ходе которых прошли обучение около 15 тыс. человек.

Заметными событиями стали: участие в федеральном проекте студенческой олимпиады "Я — профессионал", подготовка и организация участия команды ТМК в V чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2018.

ТМК стала номинантом в категории "Лучшие практики образования и тренировочных систем" премии Steelie Awards, вручение которой ежегодно проходит под эгидой WorldSteel Association.

"Корпоративный университет внедрил образовательную систему, благодаря которой персонал получает единые и актуальные знания вне зависимости от своего места работы. Цифровизация образовательных процессов, оптимизация формирования кадрового резерва, работа со студентами и молодыми специалистами, укрепление HR-бренда ТМК — вот основные направления, по которым получены наиболее значимые результаты", — отметил генеральный директор ТМК Александр Ширяев.

По его словам, впереди у ТМК2U новые проекты, которые должны сопровождать в компании трансформационные изменения на основе цифровых решений