Судебные приставы нашли в шкафу уральца, который скрывался от наказания за угрозу убийством

Судебные приставы нашли уральца, который угрожал убийством другому человеку, в шкафу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, мужчина не явился в суд для оглашения приговора по уголовному делу, в связи с чем был объявлен в розыск.

Когда судебные приставки пришли домой, то жена сообщила, что муж на работе и отказываясь назвать адрес организации. В результате приставы по ОУПДС решили проверить помещение.

"Неплательщик был обнаружен укрывающимся в шкафу. Судебный пристав вручил должнику постановление о принудительном приводе. Должник был доставлен в Артинский районный суд", - добавили в ведомстве.



Материалы дела направлены для рассмотрения в Артинский районный суд Свердловской области.