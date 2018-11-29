Судебные приставы нашли в шкафу уральца, который скрывался от наказания за угрозу убийством
Судебные приставы нашли уральца, который угрожал убийством другому человеку, в шкафу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Свердловской области, мужчина не явился в суд для оглашения приговора по уголовному делу, в связи с чем был объявлен в розыск.
Когда судебные приставки пришли домой, то жена сообщила, что муж на работе и отказываясь назвать адрес организации. В результате приставы по ОУПДС решили проверить помещение.
"Неплательщик был обнаружен укрывающимся в шкафу. Судебный пристав вручил должнику постановление о принудительном приводе. Должник был доставлен в Артинский районный суд", - добавили в ведомстве.
Материалы дела направлены для рассмотрения в Артинский районный суд Свердловской области.