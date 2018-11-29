В Тюмени приняли бюджет на 2019 год

Депутаты тюменской гордумы на очередном заседании приняли бюджет на 2019 год, передает корреспондент Накануне.RU.

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В итоге расходы бюджета Тюмени в 2019 г. заложены в сумме 25,3 млрд руб., что несколько ниже, чем в прошлом году (27,4 млрд). При этом дефицит составит 2,1 млрд руб. Примечательно, что 11,4 млрд "целковых" – это безвозмездные поступления из областного бюджета. Почти все деньги уйдут на две основные статьи – дороги и образование. Так, на дорожную сеть потратят 10 млрд руб., а на школы и детские сады – 11,3 млрд.

Депутат-коммунист Сергей Пыхалов во время прений посетовал, что запланированный прирост доходов казны от налогов мог быть и больше, а траты на содержание городской набережной - меньше. При этом бюджет публично поддержала фракция "эсеров" в лице депутата Сергея Плесовских. Думские либерал-демократы также выразили оптимизм.

"Бюджет сбалансирован и затрагивает все сферы жизни города и учитывает наши предложения", — подчеркнул лидер фракции ЛДПР Мурат Тулебаев, однако сделал оговорку, что одобрение финансового документа — это аванс и кредит доверия для нового главы города Тюмени Руслана Кухарука.

Других вопросов и предложений от народных избранников не поступило. Всего рассмотрение казны заняло у думы 16 минут. При голосовании против выступило всего три депутата из фракции КПРФ.