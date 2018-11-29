29 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Тюменская область

В Тюмени приняли бюджет на 2019 год

Депутаты тюменской гордумы на очередном заседании приняли бюджет на 2019 год, передает корреспондент Накануне.RU.

Читайте также:

В итоге расходы бюджета Тюмени в 2019 г. заложены в сумме 25,3 млрд руб., что несколько ниже, чем в прошлом году (27,4 млрд). При этом дефицит составит 2,1 млрд руб. Примечательно, что 11,4 млрд "целковых" – это безвозмездные поступления из областного бюджета. Почти все деньги уйдут на две основные статьи – дороги и образование. Так, на дорожную сеть потратят 10 млрд руб., а на школы и детские сады – 11,3 млрд.

Депутат-коммунист Сергей Пыхалов во время прений посетовал, что запланированный прирост доходов казны от налогов мог быть и больше, а траты на содержание городской набережной - меньше. При этом бюджет публично поддержала фракция "эсеров" в лице депутата Сергея Плесовских. Думские либерал-демократы также выразили оптимизм.

Тюменская городская дума(2018)|Фото: Накануне.RU

"Бюджет сбалансирован и затрагивает все сферы жизни города и учитывает наши предложения", — подчеркнул лидер фракции ЛДПР Мурат Тулебаев, однако сделал оговорку, что одобрение финансового документа — это аванс и кредит доверия для нового главы города Тюмени Руслана Кухарука.

Степан Киричук, Евгений Заболотный(2018)|Фото: Накануне.RU

Других вопросов и предложений от народных избранников не поступило. Всего рассмотрение казны заняло у думы 16 минут. При голосовании против выступило всего три депутата из фракции КПРФ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени приняли бюджет на 2019 год

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бюджет Тюмени, Кухарук



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2045

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети