Бессменный глава тюменского филиала ВГТРК уходит в отставку. "В Москве кончилось терпение"

29 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Тюменская область Уральский ФО

Бессменный глава тюменского филиала ВГТРК уходит в отставку. "В Москве кончилось терпение"

По информации нашего источника, бессменный директор филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании ГТРК "Регион-Тюмень" Анатолий Омельчук с 30 декабря уходит в отставку.

По словам инсайдера Накануне.RU, знакомого с ситуацией, с ним не продлили контракт.

"Он несколько дней провел в Москве, решая вопрос своего трудоустройства, но переговоры не дали результата", — пояснил информированный источник.

Отметим, что 72-летний Омельчук находится в своей должности рекордное время — с 1992 года.

Слухи о его уходе ходили уже давно, однако смена губернатора в Тюменской области могла повлиять на статус-кво. Официальным подтверждением информации об отставке агентство не располагает.

совет по информполитике в полпредстве, Анатолий Омельчук(2017)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бессменный глава тюменского филиала ВГТРК уходит в отставку. "В Москве кончилось терпение"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Анатолий Омельчук, регион-тюмень, отставка Омельчука



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 2046

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети