Бессменный глава тюменского филиала ВГТРК уходит в отставку. "В Москве кончилось терпение"

По информации нашего источника, бессменный директор филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании ГТРК "Регион-Тюмень" Анатолий Омельчук с 30 декабря уходит в отставку.

По словам инсайдера Накануне.RU, знакомого с ситуацией, с ним не продлили контракт.

"Он несколько дней провел в Москве, решая вопрос своего трудоустройства, но переговоры не дали результата", — пояснил информированный источник.

Отметим, что 72-летний Омельчук находится в своей должности рекордное время — с 1992 года.

Слухи о его уходе ходили уже давно, однако смена губернатора в Тюменской области могла повлиять на статус-кво. Официальным подтверждением информации об отставке агентство не располагает.