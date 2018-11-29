29 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

СКР разрешили возбудить уголовное дело против бывшего свердловского судьи

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) согласилась на возбуждение уголовного дела в отношении судьи арбитражного суда Свердловской области в отставке Олега Гаврюшина, пишет "Ъ-Урал".

С таким желанием выступил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Заседание коллегии судей прошло 28 ноября.

Как ранее сообщало Накануне.RU, СКР рассчитывает доказать виновность бывшего судьи по нескольким статьям: "покушение на совершение преступление" и "получение взятки в особо крупном размере".

Напомним, что ранее сын Гаврюшина был задержан 30 мая 2018 года в здании арбитража региона при получении взятки на сумму около 14 млн руб. Позже Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил его под стражу. Решение пытались обжаловать несколько раз, но облсуд Свердловской области решил не изменять постановление первой инстанции.

После задержания сына, Олег Гаврюшин оставил пост судьи по собственному желанию.

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СКР разрешили возбудить уголовное дело против бывшего свердловского судьи

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Теги: Александр Бастрыкин, коллегия судей, уголовное дело, скр, Олег Гаврюшин



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Ранее 19.11.2018 10:05 Мск Бастрыкин собирается возбудить уголовное дело против бывшего свердловского судьи

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