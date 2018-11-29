29 Ноября 2018
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Общество Тюменская область

Снегопад парализовал движение в Тюмени

На Тюмень обрушился снегопад, из-за которого город встал в огромных пробках. Вся коммунальная техника выехала на улицы, но оперативно устранить последствия непогоды не дается, передает корреспондент Накануне.RU.

Снегопад начался ночью и по прогнозам синоптиков продлится весь день. Тюменцы в соцсетях жалуются на опоздания на работу, в том числе, из-за множества аварий.

В управлении ГИБДД по Тюменской области Накануне.RU сообщили, что затруднено движение на части участков окружной дороги в районе развязки с улицей Мельникайте, а также от Московского тракта до Авторемонтной. Несмотря на рост аварий, ДТП с пострадавшими не зафиксировано.

На пониженных скоростях движутся междугородние автобусы, если метель будет усиливаться, их движение временно ограничат.

Особенно сложная обстановка на федеральной автодороге Тюмень-Омск, где видимость составляет не более 80 метров. Средняя скорость движения транспорта снизилась до 70 км/ч.

ДТП на перекрестке Малыгина - Шиллера в Тюмени(2018)|Фото: vk.com/tumennetip

Из-за непогоды неопытных водителей просят не садиться за руль, также в ГИБДД рекомендуют ограничить загородные поездки.

По данным городской системы мониторинга наличия уборочной техники, на улицы столицы региона с утра выехало 688 коммунальных машин.

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Снегопад парализовал движение в Тюмени

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Теги: снегопад в Тюмени, ДТП, непогода



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