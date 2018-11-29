Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов едет в Курган

В Курган приедет бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов, передает корреспондент Накануне.RU.

5 декабря в здании Регионального делового центра Титов совместно с сотрудниками прокуратуры и контрольно-надзорных органов проведет "Единый день контрольно-надзорных органов правоприменительной практики за три квартала 2018 года".

Всех граждан, у которых есть вопросы к омбудсмену или к сотрудникам надзорных ведомств, ждут в 12.00.

В этот же день Борис Титов откроет курганское региональное отделение "Партии роста" - как известно, омбудсмен является ее председателем.