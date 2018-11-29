Тюменцы смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ

В Тюмени пройдет акция #Янебоюсьузнать.

Как сообщили Накануне.RU в мультицентре "Моя территория", жители города смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ. 29 ноября с 10 до 13 возле мультицентра будет работать мобильная экспресс-лаборатория добровольного анонимного тестирования на определение ВИЧ-статуса.

Акция приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом, который ежегодно отмечается 1 декабря.

"Существует мнение, что зачастую людям страшно провериться и получить результат. Но об этом нужно знать, и в случае чего бороться, не бояться диагноза. Поэтому мы тоже примем участие в акции, мы не боимся узнать и призываем к этому тюменцев", — сообщила руководитель мультицентра Мария Федоренко.