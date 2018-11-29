29 Ноября 2018
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Общество За рубежом

Пять женщин обвинили Люка Бессона в сексуальных домогательствах

Пять женщин дали показания против французского кинематографиста Люка Бессона, сообщив о сексуальных домогательствах.

По данным Agence France-Presse, к обвинению со стороны бельгийско-нидерландской манекенщицы Сэнд Ван Рой, выдвинутому в мае этого года, теперь прибавились показания еще пяти француженок. Так, о недопустимом поведении Бессона сообщили две сотрудницы возглавляемой им корпорации Europacorp, две бывшие студентки школы Киногородка и манекенщица Карин Изамбер, единственная их этих женщин, не скрывающая сейчас от СМИ своего имени.

Все перечисленные в заявлениях женщин события относятся к периоду 1995-2016 годов. Бывшая студентка киношколы Бессона расценивает действия режиссера в ее отношении как "сексуальные домогательства". Данные события произошли в январе 2016 года, когда она проходила в ходе второго года обучения в киношколе стажировку на съемках фильма "Валериан и город тысячи планет".

По словам манекенщицы Сэнд Ван Рой, она была изнасилована режиссером в одной из гостиниц в Париже.Ни адвокат Бессона, ни корпорация "Европакорп" никак не отреагировали на направленные им запросы в связи с появлением новых сведений, направленных против знаменитого кинорежиссера, сообщает ТАСС.

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Пять женщин обвинили Люка Бессона в сексуальных домогательствах

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Теги: домогательства, изнасилования, Люк Бессон



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