На лесозаготовке в Краснотурьинске погиб сотрудник исправительной колонии

28 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент: постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На лесозаготовке в Краснотурьинске погиб сотрудник исправительной колонии

Сотрудниками Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области в городе Краснотурьинске ведётся доследственная проверка по факту гибели младшего инспектора исправительной колонии (ИК) №3 при производстве лесозаготовительных работ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Установлено, что 34-летний сотрудник ИК управлял гусеничным трактором в момент опрокидывания транспорта. Когда трактор начал крениться при буксировании брёвен, мужчина попытался выпрыгнуть наружу, однако не успел этого сделать и был придавлен транспортным средством. От полученных травм инспектор скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти сотрудника ИК-3. В рамках проводимой проверки опрашиваются представители администрации учреждения и лица из числа работавших на лесозаготовке осуждённых. Кроме того, истребованы должностные инструкции, а также документация, касающаяся организации и проведения лесозаготовительных работ и соблюдения требований охраны труда.

По итогам проводимых мероприятий следователем СК будет принято процессуальное решение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На лесозаготовке в Краснотурьинске погиб сотрудник исправительной колонии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Краснотурьинск, исправительная колония, лесозаготовка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1943

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети