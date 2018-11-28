На лесозаготовке в Краснотурьинске погиб сотрудник исправительной колонии

Сотрудниками Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области в городе Краснотурьинске ведётся доследственная проверка по факту гибели младшего инспектора исправительной колонии (ИК) №3 при производстве лесозаготовительных работ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.

Установлено, что 34-летний сотрудник ИК управлял гусеничным трактором в момент опрокидывания транспорта. Когда трактор начал крениться при буксировании брёвен, мужчина попытался выпрыгнуть наружу, однако не успел этого сделать и был придавлен транспортным средством. От полученных травм инспектор скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти сотрудника ИК-3. В рамках проводимой проверки опрашиваются представители администрации учреждения и лица из числа работавших на лесозаготовке осуждённых. Кроме того, истребованы должностные инструкции, а также документация, касающаяся организации и проведения лесозаготовительных работ и соблюдения требований охраны труда.

По итогам проводимых мероприятий следователем СК будет принято процессуальное решение.