В Ставрополье предъявлено обвинение участнику теракта в Будённовске в 1995 году

В Ставрополье предъявили обвинение ранее неизвестному члену банды Шамиля Басаева, устроившей вооружённое нападение на граждан, организации и сотрудников правоохранительных органов на территории города Будённовска в июне 1995 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Мужчина был задержан 20 ноября в ходе расследования. По результатам проведённых следственных действий ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) и в совершаемых ею нападениях), ч. 3 ст. 205 УК РФ (терроризм), пп. "в", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), пп. "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство двух и более лиц в связи с выполнением ими своего служебного долга, а также с целью воспрепятствования законной деятельности указанных должностных лиц) и ч. 2 ст. 126.1 УК РСФСР (захват и удержание лиц в качестве заложников).

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершённые указанным членом банды в ходе произошедшего более 20-ти лет назад нападения. Также проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. Кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение. Расследование дела продолжается.