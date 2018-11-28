28 Ноября 2018
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Экономика В России

Минфин РФ не выполнит уточнённый план по ОФЗ на 2018 год

Минфин РФ не выполнит уточнённый план по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в 2018 году. Об этом заявил глава ведомства, первый вице-премьер России Антон Силуанов.

При этом, по его словам, данные последних аукционов говорят об "устойчивом спросе" на бумаги министерства, размещаемые на внутреннем рынке, и среди них присутствует "значительное число иностранцев".

"В нашем последнем размещении в еврооблигации 75% — иностранные инвесторы, и если говорить о наших финансовых размещениях, то тоже достаточно большой процент более трети это финансовые инвесторы из зарубежных стран", — цитирует Силуанова РБК.

Ранее сегодня, как сообщало Накануне.RU, Минфин разместил евробонды на сумму €1 млрд в количестве 10 тысяч штук. За неделю до этого ведомство разместило на аукционе ОФЗ на сумму 10 млрд рублей при объёме спроса более 25 млрд рублей.

Министерство финансов РФ, минфин(2018)|Фото: nakanune.ru

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Минфин РФ не выполнит уточнённый план по ОФЗ на 2018 год

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Теги: Минфин РФ, Антон Силуанов, ОФЗ, облигации



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