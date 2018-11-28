В Москве задержан 26-летний житель столицы, устроивший стрельбу по автобусу

В Москве задержан 26-летний житель столицы, обстрелявший рейсовый автобус, сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

С заявлением к правоохранителям обратился 54-летний водитель автобуса. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на Святоозерской улице - молодой человек три раза выстрелил из пневматики по боковым стеклам автобуса.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.