В Челябинске началась реконструкция аэродромного комплекса

В челябинском аэропорту началась реконструкция аэродромного комплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что это очень важный шаг к улучшению транспортно-логистической доступности Челябинской области.

"Реализация этого проекта приурочена к саммитам ШОС и БРИКС, но является наилучшей демонстрацией того, чего мы добиваемся, реализуя проект "Наследие": чтобы после окончания международных мероприятий сформированная инфраструктура продолжала работать на благо жителей региона", - подчеркнул он.

Планируется, что после реконструкции аэродрома и строительства нового терминала пассажиропоток аэропорта возрастет с 1,7 до 2,5 миллионов человек в год.

Добавим, что на реконструкцию аэродрома Челябинска направят 5 млрд 369,9 млн рублей. Бюджетные ассигнования предусмотрены в проекте федерального бюджета. Единственным исполнителем работ стала компания "Центродорстрой".

Напомним, накануне подготовку к саммитам ШОС и БРИКС оценил уральский полпред Николай Цуканов. Он посетил аэропорт и строительные площадки конгресс-холла "Таганай 2020", общественного-делового центра и гостиницы на улице Васенко.