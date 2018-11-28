Продюсер Максим Фадеев объявил кастинг в самую скандальную поп-группу последних десятилетий

28 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Власти хотят убить КПРФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Продюсер Максим Фадеев объявил кастинг в самую скандальную поп-группу последних десятилетий

Продюсер Максим Фадеев (50) объявил кастинг нового состава группы Serebro. Ранее стало известно, что из коллектива в 2019 году уходит Ольга Серябкина (33), но оказалось, что Фадеев хочет полностью обновить состав.

Без Серябкиной в группе остаются две девушки – Екатерина Кищук (пришла в 2016 году) и Татьяна Моргунова (в группе с этого года). Но ни одну из них нельзя представить в роли харизматичной солистки.

В Instagram Фадеев пишет: "С сегодняшнего дня начинается официальный кастинг в группу SEREBRO. С 28 ноября по 4 декабря выкладывайте видео продолжительностью одна минута в свой Instagram с исполнением любой песни. Под постом укажите: фамилию, имя, возраст и рост. #serebrocasting - хэштег проекта, по которому я буду отсматривать заявки".

У кастинга даже появился сайт, львиную долю на котором занимает реклама пельменей – партнера отбора.

Ð³Ñ€ÑƒÐ¿Ð¿Ð° Ð¡ÐµÑ€ÐµÐ±Ñ€Ð¾|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:

Один из вариантов "золотого состава" "Серебра": Темникова, Карпова, Серябкина

У поклонников мнения по поводу будущего "Серебра" разнятся: одни считают, что история получится как с группой "ВИА Гра" (кстати, накануне "Серебро" и Фадеев перепели хит Меладзе и "Виагры" – песню "Притяжения больше нет") – "золотой состав" ушел в сольное плавание, а новые участницы не харизматичны и с каждой сменой все слабее. Серябкина пела в "Серебре" с основания коллектива в далеком 2006 году, на ней в последнее время держалась группа – две другие участницы постоянно менялись. Они были похожи она на другую, а характер ни одна не проявляла – в итоге этот "бэк-вокал" просто слился в одно миленькое, но не запоминающееся лицо.

Кто-то вообще считает, что "Серебро" закончилось с уходом из группы Елены Темниковой. Ее, Серябкину и Марину Лизоркину называли "золотым составом". Впрочем, со сменившими Лизоркину Настей Карповой и Дашей Шашиной группа тоже достигала успеха.

"Серебро" частенько обвиняли в чрезмерной эксплуатации чувственности и сексуальности.  Темникова после ухода из группы признавалась, что чувствовала себя "сексуальной террористкой". Ну а посты Серябкиной в Instagram почти всегда на грани фола и пошлости. Возможно, теперь у проекта изменится амплуа.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Продюсер Максим Фадеев объявил кастинг в самую скандальную поп-группу последних десятилетий

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: максим фадеев, кастинг, серебро, ольга серябкина, елена темникова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1922

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети