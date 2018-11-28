Продюсер Максим Фадеев объявил кастинг в самую скандальную поп-группу последних десятилетий

Продюсер Максим Фадеев (50) объявил кастинг нового состава группы Serebro. Ранее стало известно, что из коллектива в 2019 году уходит Ольга Серябкина (33), но оказалось, что Фадеев хочет полностью обновить состав.

Без Серябкиной в группе остаются две девушки – Екатерина Кищук (пришла в 2016 году) и Татьяна Моргунова (в группе с этого года). Но ни одну из них нельзя представить в роли харизматичной солистки.

В Instagram Фадеев пишет: "С сегодняшнего дня начинается официальный кастинг в группу SEREBRO. С 28 ноября по 4 декабря выкладывайте видео продолжительностью одна минута в свой Instagram с исполнением любой песни. Под постом укажите: фамилию, имя, возраст и рост. #serebrocasting - хэштег проекта, по которому я буду отсматривать заявки".

У кастинга даже появился сайт, львиную долю на котором занимает реклама пельменей – партнера отбора.

Один из вариантов "золотого состава" "Серебра": Темникова, Карпова, Серябкина

У поклонников мнения по поводу будущего "Серебра" разнятся: одни считают, что история получится как с группой "ВИА Гра" (кстати, накануне "Серебро" и Фадеев перепели хит Меладзе и "Виагры" – песню "Притяжения больше нет") – "золотой состав" ушел в сольное плавание, а новые участницы не харизматичны и с каждой сменой все слабее. Серябкина пела в "Серебре" с основания коллектива в далеком 2006 году, на ней в последнее время держалась группа – две другие участницы постоянно менялись. Они были похожи она на другую, а характер ни одна не проявляла – в итоге этот "бэк-вокал" просто слился в одно миленькое, но не запоминающееся лицо.

Кто-то вообще считает, что "Серебро" закончилось с уходом из группы Елены Темниковой. Ее, Серябкину и Марину Лизоркину называли "золотым составом". Впрочем, со сменившими Лизоркину Настей Карповой и Дашей Шашиной группа тоже достигала успеха.

"Серебро" частенько обвиняли в чрезмерной эксплуатации чувственности и сексуальности. Темникова после ухода из группы признавалась, что чувствовала себя "сексуальной террористкой". Ну а посты Серябкиной в Instagram почти всегда на грани фола и пошлости. Возможно, теперь у проекта изменится амплуа.