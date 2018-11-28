На Южном Урале коллектор, который довел мужчину до самоубийства, получил срок в колонии

В Челябинской области коллектора, который довел южноуральца до самоубийства, приговорили к 2 годам в колонии-поселении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кунашакского районного суда.

В 2015 году мужчина взял в ООО ФК "Авик" займы в размере 5 тыс. руб. и 7 тыс. руб., но не выплатил деньги. Право требования по ним было передано в агентство по взысканию ООО "Инвест-Гарант".

После этого мужчине и его супруге стали поступать звонки и сообщения с требованием вернуть деньги с угрозами и оскорблениями. Это привело к тому, что в сентябре 2015 года мужчина совершил самоубийство.