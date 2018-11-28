На Южном Урале суд обязал железнодорожников выплатить 400 тысяч рублей женщине, выпавшей из электрички

В Челябинской области суд взыскал около 400 тысяч рублей в пользу местной жительницы, выпавшей из вагона пригородного поезда, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Женщина находилась в третьем вагоне пригородного поезда. Платформа станции, на которой пассажирка выходила, была рассчитана только на два вагона. После остановки поезда женщина выпала со ступеней вагона и получила травму. В результате она не могла самостоятельно передвигаться в течение пяти месяцев.

Суд взыскал с АО "Свердловская пригородная компания" и АО "СОГАЗ" 400 тысяч рублей компенсации морального вреда и страхового возмещения.