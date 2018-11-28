Индекс промышленного производства в Тюменской области за октябрь составил 109,9%

Индекс промпроизводства в Тюменской области за октябрь составил 109,9%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

В добыче полезных ископаемых индекс составил 111%, в обрабатывающих производствах - 109,7%. Наибольшие темпы роста зафиксированы в производстве электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры. Индекс производства составил 212,7%, производстве прочих химических продуктов – 143,5%, компьютеров, электронных и оптических изделий – 136,9%, предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых – 132,5%, выпуске лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 126,3%, в металлургическом производстве – 121,3%, выпуске кокса и нефтепродуктов – 115,8%, производстве резиновых и пластмассовых изделий — 110,5%.

Положительная динамика в октябре зафиксирована в аграрном комплексе и в переработке. Индекс в производстве пищевых продуктов составил 105,7%, молочной - 109,2, мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов – 116,1%

Отметим, Тюменская область занимает лидерские позиции по экономическому развитию в стране. В прошлом году регион занял первое место в национальном рейтинге инвестклимата. Объем промышленного производства за десятилетие вырос более чем в три раза.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем послании к депутатам отметил, что регион сохранит главный вектор экономической политики - привлечения частных инвестиций, поскольку они работают на рост, на создание новых рабочих мест, на развитие инфраструктуры, на повышение качества жизни людей.

"Будем поддерживать не только крупных инвесторов, но и искать новые формы стимулирования экономической активности малых предпринимателей", – заявил Александр Моор.

Для поддержки малых проектов губернатор поручил муниципалитетам продумать концепцию своих индустриальных парков.