Индекс промышленного производства в Тюменской области за октябрь составил 109,9%

28 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Азовский инцидент, постскриптум

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Тюменская область Уральский ФО

Индекс промышленного производства в Тюменской области за октябрь составил 109,9%

Индекс промпроизводства в Тюменской области за октябрь составил 109,9%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

В добыче полезных ископаемых индекс составил 111%, в обрабатывающих производствах - 109,7%. Наибольшие темпы роста зафиксированы в производстве электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры. Индекс производства составил 212,7%, производстве прочих химических продуктов – 143,5%, компьютеров, электронных и оптических изделий – 136,9%, предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых – 132,5%, выпуске лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 126,3%, в металлургическом производстве – 121,3%, выпуске кокса и нефтепродуктов – 115,8%, производстве резиновых и пластмассовых изделий — 110,5%.

Положительная динамика в октябре зафиксирована в аграрном комплексе и в переработке. Индекс в производстве пищевых продуктов составил 105,7%, молочной - 109,2, мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов – 116,1%

Отметим, Тюменская область занимает лидерские позиции по экономическому развитию в стране. В прошлом году регион занял первое место в национальном рейтинге инвестклимата. Объем промышленного производства за десятилетие вырос более чем в три раза.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем послании к депутатам отметил, что регион сохранит главный вектор экономической политики - привлечения частных инвестиций, поскольку они работают на рост, на создание новых рабочих мест, на развитие инфраструктуры, на повышение качества жизни людей.

"Будем поддерживать не только крупных инвесторов, но и искать новые формы стимулирования экономической активности малых предпринимателей", – заявил Александр Моор.

Для поддержки малых проектов губернатор поручил муниципалитетам продумать концепцию своих индустриальных парков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Индекс промышленного производства в Тюменской области за октябрь составил 109,9%

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: индекс промышленного производства, инвестиции, экономика, предприятия, Александр Моор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1922

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети