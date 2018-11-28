28 Ноября 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Сургутянин пригрозил сжечь офис "Сбербанка", если ему не дадут денег

Силовики ищут сургутянина, который пришел в офис "Сбербанка" и пообещал сжечь его, сообщила Накануне.RU глава пресс-службы окружной полиции Ольга Абмайкина.
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Посетитель пришел в отделение по улице Гагарина в первой половине. Он подал сотруднице паспорт, который, как оказалось, был "пустышкой" – в обложке для основного документа россиянина лежала записка с требованием денег. В противном случае он пообещал поджечь офис.

Сотрудница нажала "тревожную кнопку", а визитер покинул учреждение. Его ищут. Известно, что в руках гостя была бутылка с неизвестной жидкостью.

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Сургутянин пригрозил сжечь офис "Сбербанка", если ему не дадут денег

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Теги: Сбербанк, офис, нападение, поджог



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