"Страстная ночь в зоопарке" и "Как изменить жизнь" - что читают челябинцы на "сотике"

28 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Власти хотят убить КПРФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область В России

"Страстная ночь в зоопарке" и "Как изменить жизнь" - что читают челябинцы на "сотике"

Челябинская область вошла в десятку самых читающих регионов страны как по количеству читателей, так и по количеству загруженных электронных книг в приложении «МТС Книги», сообщили Накануне.RU в пресс-службе МТС в Челябинской области.

Книгой года и лидером по скачиваниям на Южном Урале стала «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» американского исследователя Джо Диспенза. Тройку самых читаемых книг дополнили «Черновик» Сергея Лукьяненко и нон-фикшен Дарьи Кова «Разведенная жена, или Жизнь после».

Правда, самым популярным у челябинцев, если судить по мониторингу приложения "МТС Книги" , стал жанр детектива - примерно 15% от общего числа скачиваний. При этом, половина в этих "детективных скачиваниях" пришлась на творчество мадам Донцовой.

На втором месте книжных предпочтений челябинцев - фэнтези. А меньше всего жители Южного Урала интересуются юридической, экономической и другой справочной литературе.

(2018)|Фото: Накануне.RU

Если же сравнить книжный интерес челябинцев и россиян в целом, то стоит отметить, что количество платных подписчиков «МТС Книги» выросло на 43 % по сравнению с прошлым годом. А тройка самых востребованных по подписке книг: произведения Диспенза, Лукьяненко и Дарьи Ковы. Что касается русской классики, то тут все довольно традиционно - роман Достоевского «Идиот», «Гранатовый браслет» Куприна и «Анна Каренина» Толстого. Треть пользователей приложения отдают предпочтение фэнтези, фантастике и детективам, чуть реже россияне интересуются современной прозой и любовными романами.

Больше всех читают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Справка. "МТС Книги" – мобильное приложение, предоставляющее доступ абонентам МТС к библиотеке из 120 тысяч книг. Читать можно на сайте books.mts.ru или в приложении «МТС Книги» для iOS или Android, в том числе без доступа к интернету. Первые семь дней сервисом можно пользоваться бесплатно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Страстная ночь в зоопарке" и "Как изменить жизнь" - что читают челябинцы на "сотике"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: мтс книги, челябинцы, айфон, книжные предпочтения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1914

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети