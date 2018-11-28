"Страстная ночь в зоопарке" и "Как изменить жизнь" - что читают челябинцы на "сотике"

Челябинская область вошла в десятку самых читающих регионов страны как по количеству читателей, так и по количеству загруженных электронных книг в приложении «МТС Книги», сообщили Накануне.RU в пресс-службе МТС в Челябинской области.



Книгой года и лидером по скачиваниям на Южном Урале стала «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» американского исследователя Джо Диспенза. Тройку самых читаемых книг дополнили «Черновик» Сергея Лукьяненко и нон-фикшен Дарьи Кова «Разведенная жена, или Жизнь после».

Правда, самым популярным у челябинцев, если судить по мониторингу приложения "МТС Книги" , стал жанр детектива - примерно 15% от общего числа скачиваний. При этом, половина в этих "детективных скачиваниях" пришлась на творчество мадам Донцовой.

На втором месте книжных предпочтений челябинцев - фэнтези. А меньше всего жители Южного Урала интересуются юридической, экономической и другой справочной литературе.

Если же сравнить книжный интерес челябинцев и россиян в целом, то стоит отметить, что количество платных подписчиков «МТС Книги» выросло на 43 % по сравнению с прошлым годом. А тройка самых востребованных по подписке книг: произведения Диспенза, Лукьяненко и Дарьи Ковы. Что касается русской классики, то тут все довольно традиционно - роман Достоевского «Идиот», «Гранатовый браслет» Куприна и «Анна Каренина» Толстого. Треть пользователей приложения отдают предпочтение фэнтези, фантастике и детективам, чуть реже россияне интересуются современной прозой и любовными романами.

Больше всех читают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.