Таганай присоединится к проекту "Великий Уральский путь"

Национальный парк "Таганай" станет частью Великого Уральского пути. 6 декабря будет подписано рамочное соглашение об участие в проекте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе парка.

Великий Уральский путь пройдёт через 14 особо охраняемых природных территорий, которые расположены в Оренбургской, Челябинской, Свердловской областях, республиках Башкортостан и Коми, и Пермском крае.

Протяженность маршрута составит около 2 тыс. 500 километров.

Цель проекта – развитие экотуризма в России. Каждый национальный парк или заповедник предложит путешественникам свою программу посещения. Уже сегодня готовы около 500 километров экологических троп.