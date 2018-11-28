28 Ноября 2018
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Общество За рубежом

Модель-феминистка Эмили Ратаковски снова провоцирует публику

Называющая себя феминисткой модель Эмили Ратаковски (27) продолжает раздеваться в Instagram. Впрочем, ее откровенность имеет коммерческую подоплеку: тонкие нитки с кусочками ткани на самых интимных местах – это купальники собственного бренда британки Inamorataswim. Ратаковски признавалась, что для продвижения своей марки использует только аккаунты в соцсетях (в Instagram у Эмили 20,6 млн подписчиков).

Тем не менее, каждое полуобнаженное появление Эмили в блоге вызывает бурю эмоций. Одни восторгаются красотой юного тела, другие упрекают модель, которая осмеливается называть себя феминисткой.

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В недавнем интервью журналу Paper Ратаковски заявила, что ее блог – "сексуальный феминистический журнал". Эмили считает, что ее обнаженные грудь и попа лучше всего иллюстрируют возможность женщины показывать миру именно то, что она хочет, не скрывать свою сексуальность, если она так и прет из человека. Впрочем, Эмили не отрицает, что ее блог несколько "однобок". По признанию модели, ее интересы шире, чем публикация обнаженки. Но доказывать публике, что она еще и умна, а не только красива, Ратаковски не собирается – ей и так хорошо.

Эмили стала широко известна после появления топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines". В 14 лет Эмили подписала контракт с модельным агентством Ford Models. Она совмещала учёбу в школе в Сан-Диего (Калифорния) с работой модели в Лос-Анджелесе. После школы Эмили поступила в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где проучилась год, изучая изобразительное искусство, после чего решила полностью посвятить себя модельной карьере.

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Модель-феминистка Эмили Ратаковски снова провоцирует публику

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Теги: эмили ратаковски, купальники, модель, феминистка



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