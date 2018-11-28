28 Ноября 2018
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"Уралкалий" приступил к строительству домов в Соликамске

Сегодня в Соликамске состоялась закладка памятного камня в честь начала строительства жилых домов в микрорайоне Клестовка для сотрудников группы "Уралкалий", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

Строителям предстоит воздвигнуть два девятиэтажных дома на 175 квартир. Отмечается, что технология строительства позволит собственникам жилья провести при необходимости перепланировку комнат и увеличить полезное пространство жилой площади.

Глава Соликамска Алексей Федотов отметил, что власти города приветствуют планы "Уралкалия" по строительству нового, комфортабельного жилья для своих сотрудников и жителей города. Также он подчеркнул, что компания займется не только строительством домов по уникальному проекту, но и благоустройством придомового пространства на качественно новом для Соликамска уровне. Глава города выразил уверенность, что проект послужит примером и для других застройщиков города.

Согласно проекту домов от "Уралкалия" элементы фасадов зданий будут оформлены в темно-красной цветовой гамме, что будет символизировать сильвинитовую руду. Внутридомовые территории будут оборудованы различными зонами отдыха для детей и взрослых, в том числе спортивными площадками. Помимо вместительной автомобильной парковки, предусмотрена отдельная крытая площадка для хранения велосипедов.

Уралкалий, строительство домов в Соликамске(2018)|Фото: Уралкалий

"В Соликамске мы приступаем к комплексной застройке, что подразумевает не только строительство собственно жилых домов, но и благоустройство прилегающей территории в соответствии с самыми современными градостроительными концепциями комфортной городской среды. Наша задача — возвести дома, отвечающие всем требованиям качества и безопасности по оптимальной для региона цене", - прокомментировал директор по капитальному строительству "Уралкалия" Алексей Яшников.

Генеральным подрядчиком проекта является "ГКМ инжиниринг", застройщиком "дочка" "Уралкалия" - "Соликамский строительный трест". Гендиректор компании "Уралкалий" Дмитрий Осипов отметил, что реализация собственной жилищной программы для сотрудников "Уралкалия" — одно из приоритетных направлений социальной политики компании.

Уралкалий, строительство домов в Соликамске(2018)|Фото: Уралкалий

"Проект строительства многоквартирных домов в Соликамске был выбран сотрудниками группы "Уралкалий" в ходе презентационных встреч с потенциальными застройщиками. Приоритетное право на приобретение жилья в новых домах в соответствии с программой улучшения жилищных условий будут иметь работники остродефицитных и наиболее востребованных в группе компаний специальностей", - заявил он.

Напомним, что в октябре компания объявила о начале строительства комплекса жилых домов переменной этажности (пять и восемь этажей) на 100 квартир в Березниках.

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"Уралкалий" приступил к строительству домов в Соликамске

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Теги: Уралкалий, строительство домов в Соликамске, дома для сотрудников



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