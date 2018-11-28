28 Ноября 2018
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Политика Челябинская область

Избран глава Еткульского района

Главой Еткульского района избран врио руководителя муниципалитета Юрий Кузьменков.

Нового главу с избранием поздравил губернатор Борис Дубровский и пожелал ему приложить свой опыт и талант ко всестороннему развитию территории.

Как ранее сообщило Накануне.RU на пост главы претендовали семь кандидатов. Это частный предприниматель Александр Андрусенко, глава Еманжелинского сельского поселения Олег Бобырев, замглавы Коркинсколго поселения Вадим Галямов, временно неработающий Алексей Константинов, врио главы района Юрий Кузьменков, председатель Собрания депутатов Еткульского района Игорь Михайлов и председатель СПК "Коелгинское" им. Шундеева И.Н Анатолий Шундеев.

Напомним, в сентябре районные депутаты досрочно прекратили полномочия главы Василия Головчинского. Он ушел в отставку по состоянию здоровья.

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Избран глава Еткульского района

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