Власти Пермского края будут наращивать финансирование гражданских инициатив

Итоги инициативного бюджетирования (ИБ) и территориально общественного самоуправления (ТОС) были подведены на сегодняшнем заседании правительства Пермского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Прикамья.

По словам главы региона Максима Решетникова, благодаря активности прикамцев удалось реализовать 170 проектов. Из них 68 – в рамках работы ТОСов, 102 – инициативного бюджета. К таким проектам относятся детские и спортивные площадки, ремонт дорог и тротуаров, водопроводов и скважин, благоустройство скверов и парков. Губернатор отметил, что показатели этого года подтверждают готовность и желание жителей края работать вместе с властями над решением местных задач и принимать участие в жизни своих территорий.

Глава региона отметил, что объемы финансирования инициатив граждан будут наращиваться, однако важно не только расширять финансирование механизмов решения локальных вопросов, но и расширять географию участников. Министерство территориального развития проведет обучение жителей проектной деятельности. Им будет рассказано как заявиться на конкурс, оформить идею и подтвердить ее актуальность. Участие в 57 обучающих семинарах приняли 1256 человек. В следующем году эта практика будет продолжена.

В ноябре этого года подведены результаты конкурсов проектов инициативного бюджетирования и ТОС на 2019 год. Из 446 проектов победителями признаны 170. Из них 118 - проекты инициативного бюджетирования и 52 проекта ТОС. Эти проекты будут реализованы в следующем году. Министр территориального развития Роман Кокшаров, комментируя итоги конкурса отметил, что большинство инициатив направлено на ремонт водопроводов. Председатель Совета муниципальных образований Пермского края, глава Пермского района Александр Кузнецов предложил направить средства, сэкономленные по итогам конкурса в 2018 г. на проекты, которые не победили в конкурсе. Максим Решетников поддержал эту идею и поручил профильному министерству организовать круглый стол по вопросам реализации ТОС и ИБ в первом квартале 2019 г.

Отметим, что в 2019 г. на инициативы жителей региона будет направлено 128 млн руб. К 2021 году планируется увеличить объем поддержки до 139 млн руб.