Молодая помощница разведенного Петросяна готовится к появлению детей?

Две недели брак юмористов Евгения Петросяна (73) и Елены Степаненко (65) был официально расторгнут. Адвокат Петросяна Сергей Жорин поздравил своего клиента бокалом шампанского и такими словами: "Запах свободы и далеко идущие планы".

И вот новые подробности из жизни окружения Евгения Вагановича, которые заставляют по-новому посмотреть на фразу "далеко идущие планы". Дело в том, что журналисты "Комсомольской правды" выяснили кое-что о ремонте в квартире помощницы Петросяна – 29-летней Татьяны Брухуновой.

У девушки в центре столицы имеется две квартиры. В одной из них она, по данным издания, сделала ремонт. И, в частности, оформила и обставила огромную детскую комнату, рассчитанную, судя по всему, на двух маленьких мальчиков. Как тут не вспомнить сплетни о беременности Татьяны, "авторство" которой приписывали юмористу? Впрочем, он опровергал любые предположения на эту тему.

У Петросяна и Степаненко в браке детей не было, но от предыдущих отношений у Евгения Вагановича есть дочь. У Брухуновой пока детей нет.