28 Ноября 2018
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В Екатеринбурге ждут Владимира Якушева. Министр примет участие в форуме "100+ Forum Russia"

На следующей неделе Екатеринбург может посетить министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Ожидается, что он примет участие в международном форуме " 100+ Forum Russia 2018", который пройдет в уральской столице с 5 по 7 декабря, передает корреспондент Накануне.RU

Как заявил сегодня на пресс-конференции бывший глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, министр строительства России приедет в город, если ничего не изменится в его графике. В этом году формат проведения международного форума "100+ Forum Russia 2018" немного изменился, основное пленарное заседание, где будут обсуждать итоги мероприятия, пройдет 7 декабря. Именно в этом заседании и планируется участие Владимира Якушева.

По словам Чернецкого, форум "100+" может собрать в этот раз порядка 10 тыс. участников. Мероприятие будет проходить в МВЦ "Екатеринбург-Экспо", участники форума смогут также посетить главные строительные объекты города, такие как Екатеринбург-Арена, башня Исеть и другие.

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В Екатеринбурге ждут Владимира Якушева. Министр примет участие в форуме "100+ Forum Russia"

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Теги: Владимир Якушев, министр строительства России, Аркадий Чернецкий



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