Предпринимателей Свердловской области наградят "за особые заслуги"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес в Законодательное собрание проект закона о почетном звании "Заслуженный предприниматель Свердловской области", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента.

Звание предлагается присваивать за особые заслуги и выдающиеся достижения, способствующие развитию и укреплению региона. Среди них: повышение инвестиционной привлекательности, развитие государственно-частного партнерства, освоение и внедрение передовых технологий, развитие кооперации, обеспечение высокого качества производимых товаров и другие. Звание может быть присвоено как российским гражданам, так и иностранным, осуществляющим предпринимательскую деятельность в Свердловской области непрерывно не менее 10 лет.

Сам нагрудный знак разработан членом Совета Гильдии геральдических художников, действительным членом Уральской геральдической ассоциации, членом комиссии по символам областного заксобрания Александром Грефенштейном.

Председатель свердловского парламента Людмила Бабушкина считает, что принятие закона позволит повысить престиж предпринимательской деятельности.

"Я уверена, что депутаты поддержат инициативу Евгения Владимировича Куйвашева, которая направлена на общественное признание заслуг малого и среднего бизнеса в экономике региона", – подчеркнула Бабушкина.