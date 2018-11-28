28 Ноября 2018
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Общество Приволжский ФО Пермский край

В Пермском крае значительно снизилась смертность от туберкулеза и пневмонии

В Пермском крае на 8,1% сократилась рождаемость. По итогам девяти месяцев текущего года отмечается превышение уровня смертности аналогичного периода прошлого года на 1,5% или 13,7 промилле, хотя темпы постепенно снижаются. Отмечено снижение смертности от ряда заболеваний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Темпы падения рождаемости сократились в 1,7 раз в сравнении с прошлым годом. По статистическим данным, снижение рождаемости характерно не только для Прикамья, но и Российской Федерации в целом. Обусловлено это объективными причинами, прежде всего, сокращением числа женщин репродуктивного возраста, особенно категорий от 25 до 34 лет. Сокращение числа репродуктивных женщин, в свою очередь связывают с "демографической ямой". Падение рождаемости прогнозируется до конца 2024 года.

При этом, общий коэффициент рождаемости в крае выше среднего российского значения. Регион сохраняет лидирующие позиции по этому показателю среди территорий Приволжского федерального округа, уступая Татарстану и Башкортостану.

Кроме того доля многодетных семей в регионе выше в 1,3 раза среднероссийского уровня, что позволяет удерживать высоким суммарный коэффициент рождаемости в расчете на одну женщину репродуктивного возраста, по данному показателю регион занимает первое место в Приволжском федеральном округе.

Пермский край ежегодно расходует на поддержку семей с детьми 2,5 млрд руб.

Как сообщало Накануне.RU, в этом году на стимулирование рождаемости в Пермском крае было дополнительно направлено свыше 600 млн руб. Прием заявлений от семей на получение ежемесячных выплат на первого ребенка, рожденного после 1 января 2018 г. стартовал на всех территориях края. Выплата полагается семьям, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. В Пермском крае размер выплаты в 2018 г. составил 10 тыс. 289 руб. в месяц.

С начала года эти выплаты получили 4 тыс. 71 ребенок на общую сумму 245,9 млн руб.

Также в регионе введена дополнительная мера поддержки. Женщинам в возрасте от 19 до исполнения 24 лет, родившим первенца с 1 января 2017 г., при достижении ребенком возраста полутора лет, выплачивается 60 тыс. руб. Первые выплаты начались с 1 июля этого года. В 2018 г. мерой поддержки воспользовалось 747 семей, выплачено из регионального бюджета 45 млн.

На 2019 год Пермскому краю предусмотрено федеральное софинансирование расходов на выплату ежемесячного пособия семьям, в которых родится третий или последующий ребенок, в размере 73%, объем федеральной поддержки составляет 340,1 млн рублей на 2019 год.

Что касается уровня смертности, то здесь власти региона принимают комплекс мер, направленный на улучшение здоровья жителей Пермского края. Удалось на 5% снизить детскую смертность. На 16% снизился уровень младенческой смертности. В Прикамье созданы условия для выхаживания младенцев с тяжелыми патологиями и с критически низкой массой тела.

На 26% снизилась смертность от туберкулеза, на 11% - от пневмонии, и на 19% - от ДТП. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Пермском крае снизилась на 5,3% по сравнению с прошлым годом. Напомним, снижение зафиксировано в 20 территориях региона, в том числе в Перми, Губахе, Краснокамске, Большесосновском и Верещагинских районах. На 71% увеличилась приверженность ВИЧ-инфицированных к лечению, что позволило сократить уровень смертности инфицированных на 40%.

Также власти стремятся сократить смертность от онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых болезней. Напомним, по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова онкология включена в одно из приоритетных направлений работы краевого минздрава. В течение года в Прикамье будет открыто семь межрайонных онкоцентров. В каждом филиале будет работать штатный онколог, который будет заниматься не только работой с текущими онкологическими пациентами, но и ранним выявлением заболевания и подтверждением диагноза.

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В Пермском крае значительно снизилась смертность от туберкулеза и пневмонии

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Теги: смертность, рождаемость, поддержка рождаемости, онкология



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