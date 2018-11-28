В Минпромторге поддерживают идею ввести мораторий на изменения в торговом законодательстве

В Минпромторге поддержали инициативу введения моратория на изменение закона о торговле, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отмечается, замглавы ведомства Виктор Евтухов заявил, что министерство считает необходимым взять паузу "в дальнейшем ужесточении закона о торговле в части торговых сетей".

По мнению замминистра, участники рынка должны сначала оценить результаты изменений, принятых ранее.

"Во-вторых, совсем недавно принят в третьем чтении законопроект, который серьезно усложняет практику возвратов сетями непроданных товаров", - отметил Евтухов. Кроме того, бизнес не может эффективно работать в постоянно меняющихся условиях, подчеркнул чиновник.

С предложением ввести мораторий на изменения в торговом законодательстве ранее выступили представители ритейлеров.