Размещение облигаций в евро снижает риски применения санкций к их держателям

Первое после пятилетнего перерыва размещение Минфином облигаций, номинированных в евро, поможет снизить риски применения новых санкций США к долговым бумагам. Об этом Накануне.RU рассказал начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Напомним, величина внешнего займа - 1 млрд евро. Новый выпуск может заместить находящиеся с 2013 г. в обращении бумаги с погашением в 2020 г., говорит Ващенко.

"Снижаются риски применения санкций к бумагам и их держателям, а также расчетам. В свете того, что в Сенате США не исключили возможность ужесточения санкций, мера довольно своевременная. Объем размещения пока ожидается небольшой, но министерство может в будущем предлагать этот выпуск достаточно долго, если появится интерес, поскольку погашение бумаг намечено на 2025 г.", - рассказал он.

Как сообщало Накануне.RU, российские власти на фоне скорых санкций, которые, возможно, будут обращены на российский госдолг, заявили о разработке плана по дедолларизации экономики.