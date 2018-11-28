28 Ноября 2018
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Общество В России

Собчак намекает на пикантную причину холостяцкого образа жизни Корчевникова и Прохорова

Телеведущая Ксения Собчак (37) сделала прозрачный намек на причину, по которой в холостяках до сих пор ходят телеведущий Борис Корчевников (36) и бизнесмен Михаил Прохоров (53).

В своем telegram-канале Ксения опубликовала скрин анонса передачи Корчевникова "Судьба человека". В анонсе этом говорится: "Борис Корчевников, один из самых завидных холостяков России, чуть не передумал искать невесту, выслушав историю непростой жизни актера Дмитрия Щербина. Покажите это видео всем своим холостым друзьям и проверьте их реакцию!".

Ксения прокомментировала это так: "А Борис до этого жениться собирался? Хах. Можно еще Мише Прохорову показать". Конечно, можно подумать, что это просто намек на свободолюбие упомянутых мужчин. Но многие пользователи полагают, что таким образом Собчак указывает на отсутствие у Прохорова и Корчевникова (кстати, с недавних пор - главы православного телеканала "Спас") влечения к женщинам.

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Пост про Корчевникова в Telegram-канале Собчак "Кровавая барыня"

Ксения, кстати, уже выступала в качестве непрошенного глашатая сексуальной ориентации публичных людей. Она неоднократно делала намеки на склонности сына медиаменеджера Арама Габрелянова. И даже как-то раз намекнула, что "партнером" Ашота (сын Габрелянова – прим. ред.), якобы, является телеведущий Артем Королев. Было это в 2015 году. Королев написал пост о женском внимании, а Собчак прокомментировала его: "Этот пост -яркое подтверждение того, почему так важно толерантно относиться к сексменьшинствам, как важно принимать законы ,которые позволят им не чувствовать себя "в опале". Артем Королев, один из самых активных гейактивистов тусовочной Москвы, бывший "близкий друг" Ашота Габрелянова, вынужден писать эти унизительные посты про женское внимание, потому что знает - уволят как Красовского, если сделает coming out. Да какой камингаут, если Габрелянов -старший ,проследив за сыном и узнав, наконец ,"страшную" для него правду - лишил работы и отослал подальше от себя? За что страдают эти ребята? За то ,что живут в косном, не толерантном обществе? И главное, хотите ли вы, чтобы приспосабливаясь к средневековым стандартам российских "духовных скреп",эти несчастные вынуждены были жениться, например, на ВАШЕЙ дочери? Для того, чтобы и Артем и Ашот и многие сотни других таких ребят могли нормально жить и не думать ,что они "ненормальные" и нужен закон, который был принят в США. И во многих других цивилизованных странах действующий", - "участливо" пишет Собчак. Пост она потом удалила, но интернет, как говорится, помнит все.

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Тот самый пост про Габрелянова и Королева

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Собчак намекает на пикантную причину холостяцкого образа жизни Корчевникова и Прохорова

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Теги: холостяк, ксения собчак, борис корчевников, михаил прохоров



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