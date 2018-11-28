28 Ноября 2018
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Политика Челябинская область

В Челябинске гордума досрочно прекратила полномочия двух депутатов

Челябинская гордума досрочно прекратила полномочия двух депутатов. Соответствующее решение было принято на заседании городского парламента. сообщили Накануне.RU в пресс-службе думы.

Полномочия прекращены депутатов Сергея Новожилова и Леонида Лопатина.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в августе суд признал бывшего руководителя УФНС по Челябинской области Александра Путина виновными в превышении должностных полномочий, а депутата Сергея Новожилова в подстрекательстве к превышению полномочий.

Путину было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, Новожилову – на 2 года 8 месяцев.

Леонид Лопатин сложил полномочия по собственному желанию.

В гордуме отметили, что в текущем году довыборы в районные советы депутатов не планируются. Выборы пройдут в сентябре 2019 года.

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В Челябинске гордума досрочно прекратила полномочия двух депутатов

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Теги: депутат, мандат, суд, приговор, гордума,



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