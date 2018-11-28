В Перми главы двух компаний незаконно заработали 80 миллионов

В Перми главы компании "Юрправо" и некоммерческой организации кредитно-потребительского кооператива граждан "Социальная защита граждан" наказаны за незаконную банковскую деятельность, которая принесла им десятки миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

В январе 2009 – декабре 2011 гг. руководители без разрешения брали у пермяков деньги под высокие проценты. Кроме того, они выдавали займы под залог недвижимости, не имея возможности выполнить свои финансовые обязательства и вернуть залог. Ущерб 85 человек составил 80 млн руб.

Суд приговорил организатора схемы к четырем годам лишения свободы со штрафом в 1 мл руб., соучастницу – к 1 году 10 месяцам лишения свободы со штрафом в 160 тыс. руб. Обе отправятся в колонии общего режима. Удовлетворены иски о компенсации ущерба.