28 Ноября 2018
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С карты Свердловской области исчезнет "посёлок-призрак"

На заседании комитета Законодательного собрания Свердловской области по региональной политике и развитию местного самоуправления принято решение об упразднении посёлка Горельский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального парламента.
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Согласно справочной информации, в этом "посёлке-призраке" общей площадью 12,12 га с 2002 года нет постоянно проживающего населения, дорожно-транспортной инфраструктуры, объектов торговли, социального, культурного, бытового назначения и жилых домов, строений, сооружений.

Председатель думы Невьянского городского округа Любовь Замятина пояснила депутатам, что посёлок существовал в 1950-х-1970-х годах до тех пор, пока там размещалась воинская часть. Когда военные покинули территорию, люди постепенно переехали в другие населенные пункты. Поэтому руководство городского округа предложило упразднить этот поселок и передать пустующие земли для других нужд.

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С карты Свердловской области исчезнет "посёлок-призрак"

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Теги: Невьянский городской округ, упразднение населенного пункта, посёлок Горельский



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