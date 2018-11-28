На Южном Урале осудят 14-летнюю школьницу, которая бросила в Вечный огонь венок, а потом прикурила от него

В Златоусте будут судить 14-летнюю школьницу, которая бросила в Вечный огонь памятный венок.

Инцидент произошел в октябре этого года - после своего действия девочка еще и подкурила от пламени венка.

Вместе с ней находилась еще одна девушка. После совершения преступления подруги фотографировались на Мемориале Славы и смотрели, как сгоревший пластиковый венок плавится в Вечном огне.

"Фотографии одна из девушек выложила на своей странице в социальной сети", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.