28 Ноября 2018
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Происшествия Свердловская область

"Нет никакой собаки". Уралец на глазах у ребёнка разделал коровью голову

Депутат городской думы Асбеста Наталья Крылова сообщила у себя на странице в Facebook, что уралец на глазах у ребёнка разделывает собаку на 101 квартале. После стало известно, что никакой собаки не было. В руках у мужчина была коровья голова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Полиция выехала на место, всех опросила, всё осмотрела. Официального заключения пока нет, но предварительно установлено, что мужчина разделывал говяжью голову. Видео, которое вызвало переполох, прислали дети. Считаю, что благодаря огласке полиция сработала оперативно. И так нужно делать всегда. Бдительность в наше время крайне необходима", - добавила Крылова.

Но по её словам, даже голову коровы не этично разделывать при ребёнке, а тем более на улице.

"Органы опеки должны поработать с семьёй: дети не должны смотреть на расчлененку", - заверила депутат.

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"Нет никакой собаки". Уралец на глазах у ребёнка разделал коровью голову

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Теги: свердловская область, дети, животные, собака



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