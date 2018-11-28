В Магнитогорске из-за халатности воспитателей детсада ребенок в одной футболке гулял на улице зимой

В Магнитогорске произошел вопиющий случай воспитательской халатности - 2-летний мальчик гулял на улице без верхней одежды.

Ребенка заметила женщина, которая вела в детский сад свое чадо, и отвела малыша обратно в учреждение.

В самом детском саду Накануне.RU информацию подтвердили и сообщили, что инцидент произошел утром 27 ноября.

"Мы никаких комментариев не даем. Стоит лишь отметить, что со здоровьем у ребенка все хорошо, от родителей никаких претензий нет", - отметили в детском саду.

Пока в прокуратуре региона никак не отреагировали на данное ЧП.