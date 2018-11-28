В Свердловской области остро встала проблема с заболеваемостью пневмонией – санврачи заявляют о нехватке финансирования

Свердловские санврачи заявили о проблемах с пневмонией в регионе из-за нехватки финансирования. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, в области ежегодно регистрируют до 25 тыс. случаев заболевания, из них значительная часть заканчиваются летальным исходом.

Такая болезнь, как пневмония является вакциноуправляемой, однако санврачи говорят, что целый ряд программ календаря профилактических прививок не реализуется по причине "крайне недостаточного финансирования".

"Такие программы, как иммунизация против пневмококковой инфекции лиц из групп риска, профилактика ветряной оспы и рака шейки матки, практически не финансируются", - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По расчетам эпидемиологов, вакцинация против пневмонии позволит снизить заболеваемость в группах риска в 8 раз, а также предупредить летальные исходы. На данный момент на отдельных территориях региона смертность от пневмоний превышает в 3-4 раза среднеобластные показатели.

Представители Роспотребнадзора направили в адрес правительства Свердловской области предложения по увеличению финансирования программ вакцинации при формировании бюджета на 2019 и последующие годы.