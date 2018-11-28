Пермские спасатели вытащили из полыньи двух рыбаков, провалившихся под лед на вездеходе

Два рыбака, передвигаясь по реке Сылва на вездеходе "Вепрь", угодили в полынью. Чтобы оказать им помощь, пришлось разработать спецоперацию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермской краевой службы спасения.

Прибывшие на место краевые спасатели выяснили, что вездеход успел проехать от берега 500 м. Он провалился в полынью, была опасность полного погружения техники вместе с пассажирами. Любое передвижение по льду было крайне опасным.

Поисково-спасательная группа поставила надувную лодку на тонкий лед, закрепила страховочные концы, закинула веревки ближе к рыбакам для экстренной эвакуации, если это понадобится. Три спасателя в гидрокостюмах и жилетах приблизились к пострадавшим и эвакуировали их на берег.

На берегу пострадавшие переданы бригаде скорой медицинской помощи. Рыбаки замерзли, но переохлаждения и отморожения не обнаружены.