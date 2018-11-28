В Пермь съедутся танцевальные коллективы и исполнители со всей страны

28 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Власти хотят убить КПРФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Приволжский ФО Пермский край

В Пермь съедутся танцевальные коллективы и исполнители со всей страны

Проект "В движении" соберет в Перми танцевальные коллективы и исполнителей из разных регионов.

Как сообщили Накануне.RU в администрации губернатора Пермского края, финальный очный этап конкурса состоится с 29 ноября по 2 декабря. Участие в проекте принимают студенческие танцевальные коллективы и индивидуальные исполнители. Среди номинаций проекта - народный танец, эстрадный танец, классический танец, уличные танцы, современный танец, спортивно-бальный танец.

Участников мероприятия ждёт несколько испытаний, в том числе - танцевальный баттл и импровизация, подготовленные совместно с именитыми педагогами и хореографами. Наставниками проекта в этом году выступят хореограф телепроекта "Танцы на ТНТ Новый сезон" Артемий Манукян, официальный представитель от России в судейской коллегии Чемпионата мира WorldHipHopChampionship Владимир Хан, автор обучающих программ и методик, обладатель премии президента РФ "За творческий вклад в работу с молодым поколением" Татьяна Малахова, актриса, участница телевизионного проекта "Танцы на ТНТ" Елизавета Дружинина и другие.

Победитель конкурса получит призы в 100 тыс. руб., и право без предварительных отборов представлять свой регион на Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" в 2019 году.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Пермь съедутся танцевальные коллективы и исполнители со всей страны

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: танцы, исполнители



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1815

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети