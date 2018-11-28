В Пермь съедутся танцевальные коллективы и исполнители со всей страны

Проект "В движении" соберет в Перми танцевальные коллективы и исполнителей из разных регионов.

Как сообщили Накануне.RU в администрации губернатора Пермского края, финальный очный этап конкурса состоится с 29 ноября по 2 декабря. Участие в проекте принимают студенческие танцевальные коллективы и индивидуальные исполнители. Среди номинаций проекта - народный танец, эстрадный танец, классический танец, уличные танцы, современный танец, спортивно-бальный танец.

Участников мероприятия ждёт несколько испытаний, в том числе - танцевальный баттл и импровизация, подготовленные совместно с именитыми педагогами и хореографами. Наставниками проекта в этом году выступят хореограф телепроекта "Танцы на ТНТ Новый сезон" Артемий Манукян, официальный представитель от России в судейской коллегии Чемпионата мира WorldHipHopChampionship Владимир Хан, автор обучающих программ и методик, обладатель премии президента РФ "За творческий вклад в работу с молодым поколением" Татьяна Малахова, актриса, участница телевизионного проекта "Танцы на ТНТ" Елизавета Дружинина и другие.

Победитель конкурса получит призы в 100 тыс. руб., и право без предварительных отборов представлять свой регион на Всероссийском фестивале "Российская студенческая весна" в 2019 году.