Минфин разместил евробонды на €1 млрд под 3% годовых

Минфин РФ разместил облигации внешних облигационных займов на €1 млрд в количестве 10 тысяч штук, сообщается на официальном сайте ведомства.

Цена размещения одной облигации составила 99,221% от её номинальной стоимости. Ставка купонного дохода по всем купонам — 2,875% годовых, доходность к погашению облигаций — 3% годовых.

Период размещения составит семь лет — с 4 декабря 2018 г. по 4 декабря 2025 г.

Последний раз министерство размещало евробонды в 2013 году.