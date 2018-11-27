Александр Моор заявил о необходимости продолжать работу по улучшению инвестиционного климата

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время совместного заседания Совета по улучшению инвестиционного климата и Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Тюменской области заявил, что напряженная работа по улучшению в регионе инвестиционного климата должна быть продолжена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Он подчеркнул, что условия для создания бизнеса должны быть более комфортными и дружелюбными, как для крупных проектов, так и для малых. Александр Моор отметил, что именно благодаря инвестициям создаются новые рабочие места, развивается инфраструктура, а следовательно, и качество жизни людей выходит на иной, более высокий уровень.

По словам губернатора, власти региона сохранят все действующие меры поддержки - начиная от образовательных и консультативных, и заканчивая финансовыми и имущественными. Кроме того, меры поддержки могут трансформироваться, в зависимости от запросов бизнеса.

"Основная задача – изучение потребностей предпринимателей и усиление работы в этих направлениях. Нам важно получать обратную связь от бизнес-сообщества по этой теме", - заявил глава региона, отметив, что системная и серьезная работа уже на протяжении нескольких лет ведется на уровне муниципалитетов. Стратегическая задача, по словам Александр Моора, задействовать ресурсы каждой территории, это позволит обеспечить экономический рост региона в целом.

Для оценки эффективности работы глав муниципальных образований в регионе введена система рейтингования муниципалитетов, власти области оценивают лидеров по развитию малого и среднего предпринимательства и привлечению инвестиций. Участники сегодняшнего совместного заседания советов обсудили потенциал территорий, спорные моменты. Для решения наиболее важных проблем будут привлечены представители региона в Совфеде и Госдуме. В частности, в Тобольске и Тобольском районе существуют проблемы объектов дорожного сервиса на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск.

По информации главы департамента инвестполитики Леонида Остроумова, основная проблема транспортной доступности – закрытие левосторонних поворотов, которое привело к сокращению числа клиентов объектов придорожного сервиса.

"Выручка снизилась – это вызвало недовольство предпринимателей", – пояснил он, добавив, что основная задача ведомства - обеспечение безопасности дорожного движения, а закрытие левых поворотов – это один из инструментов.

Также Леонид Остросумов уточнил, что работу с объектами дорожного сервиса в регионе ведут с 2016 г. "Уралуправтодор" пошел навстречу по вопросам так называемых подъездов и съездов вблизи объектов дорожного сервиса. Ранее в случае невыполнения работ в установленные сроки въезд к кемпингам и кафе перекапывали, что фактически означало закрытие бизнеса, то сейчас продлеваются технические условия, переносятся сроки работ по обустройству инфраструктуры.

Разрабатывается закон по которому владелец автодороги при капремонте будет нести ответственность за обустройство инфраструктуры вблизи объектов дорожного сервиса, а также возьмет на себя расходы в отношении тех объектов, которые были введены в эксплуатацию до 1998 года.

Глава региона одобрил инициативу провести публичные слушания с участием "Уралуправтодора", предпринимателей, жителей и всех заинтересованных структур. Он подчеркнул, что необходимо учесть вопросы безопасности и вместе с тем защитить интересы предпринимателей.

По итогам заседания была принята резолюция, в которой указали на необходимость изменить методику оценки взаимодействия предпринимателей с ресурсоснабжающими и сетевыми компаниями, а также изучить опыт ряда областей по внедрению принципа "единого окна" при приеме отчетности у предпринимателей.