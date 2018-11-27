27 Ноября 2018
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Происшествия Пермский край

Из Пермского госуниверситета из-за пожара эвакуированы сотни студентов

В одной из аудиторий Пермского государственного национально-исследовательского университета произошел пожар. Пришлось эвакуировать студентов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МЧС.
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В 14.27 спасателям сообщили о том, что сработала автоматическая пожарная сигнализация в пятом корпусе университета. Сработала система оповещения о пожаре, несколько сотен студентов и педагоги были эвакуированы. Проверка помещений показала, что в одной из аудиторий на первом этаже произошел пожар площадью в один "квадрат".

В 14.50 объявлена полная ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет. Проводится проверка. Причина устанавливается.

ПГНИУ пожар(2018)|Фото: vk.com, Подслушано Пермь

ПГНИУ пожар(2018)|Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

ПГНИУ пожар(2018)|Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

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Из Пермского госуниверситета из-за пожара эвакуированы сотни студентов

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Теги: ПГНИУ, эвакуация, пожар



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