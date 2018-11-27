27 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

В Свердловской области продолжается сезон заболеваемости ОРВИ

В Свердловской области продолжается сезон заболеваемости ОРВИ. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, на прошедшую неделю зарегистрировано 24 тыс.человек

Что касается Екатеринбурга, то тут заболело чуть больше 11 тыс.человек и это выше уровня прошлой недели на 9%. Прирост заболеваемости произошел за счет подростков старше 15 лет и взрослых.

Была полностью приостановлена работа в двух детских садах, частично приостановлен образовательный процесс в 69 дошкольных учреждениях (закрыта 91 группа) и в 9 школах (закрыто 11 классов).

Всего в регионе привито более 1 млн человек.

С 19 по 25 ноября было зафиксировано 920 случаев с предварительным диагнозом "пневмония" - это на 4% выше, чем на прошлой неделе.

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В Свердловской области продолжается сезон заболеваемости ОРВИ

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Теги: орви, екатеринбург, роспотребнадзор



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