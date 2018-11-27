На заводе "Синтез-Каучук" в Башкирии устранили возгорание в одном из цехов

На заводе "Синтез-Каучук" в Башкирии полностью устранили возгорание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

Пожар произошел сегодня в 9.30 в одном из цехов завода. "Во время плановых ремонтных работ на трубопроводе произошла утечка углеводородов с последующим возгоранием. Площадь пожара составила около 30 кв.м.", - говорится в сообщении.

Как отметили на предприятии, специфика горения углеводородов, использующихся на производстве, не предполагают их тушение. "Поэтому после локализации пожара шло контролируемое догорание углеводородного сырья. В настоящее время огонь полностью устранен", - добавили в пресс-службе.

В результате инцидента четверо сотрудников предприятия получили ожоги различной степени тяжести. Они госпитализированы в клиническую больницу Стерлитамака.