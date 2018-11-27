27 Ноября 2018
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Экономика Свердловская область Уральский ФО

На ремонт свердловских дорог из федеральной казны выделено почти 2 миллиарда

На ремонт и обустройство улиц Екатеринбурга, Нижнего Тагила и региональной дорожной сети выделят почти 2 млрд рублей из федерального бюджета. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, эти средства будут направлены в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
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Из выделенных Свердловской области средств - 1 млрд руб. получит Екатеринбург, 576 млн руб. – Нижний Тагил и 328 млн руб. направят на обустройство автодорог региональной сети.

Согласно нацпроекту доля региональных дорог в нормативном состоянии должна увеличиться до 50%. Также одна из целей проекта – это снижение на 10% доли дорог, работающих в режиме перегрузки. Кроме того, данный проект поможет уменьшить число происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.

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На ремонт свердловских дорог из федеральной казны выделено почти 2 миллиарда

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Теги: ремонт дорог, бюджет, средства



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