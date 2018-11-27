"Сургут стал ориентиром для городов северного типа". Эксперты о попадании Сургута в топ комфортных городов

Сургут занял третье место в рейтинге городов с высоким качеством жизни. Напомним, первое место получила Тюмень, шестое Екатеринбург. Сургут в этом топе – самый северный и единственный, который не является исторически сложившимся городом, а появился в рамках развивающихся производственных проектов, и он один из самых маленьких городов. Попав в эту линейку, Сургут получил важную для себя функцию: он стал ориентиром для городов северного типа. Не только для Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, но и для северных территорий за пределами Тюменской матрешки. Можно сказать, что у Сургута появилась особая миссия.

Управляющий директор по коммуникациям Центра социального проектирования "Платформа" (г. Москва) Алексей Фирсов отметил, что такие рейтинги служат неким ориентиром для развития городов, задают шаблон. И очень хорошо, когда в них представлены города всех типов, учитывая, что сегодня наблюдается нехватка стандартов городского развития".

На данном этапе город должен оценить свои сильные и слабые стороны, устроить стратегические сессии с участием городского сообщества и представителей власти, руководства. Важно на этом успехе активизировать город, чтобы он и дальше поднимался в рейтингах. Эта работа может серьезно встряхнуть городскую среду для большего развития.

По мнению столичного эксперта, нужно удержать занятую позицию. Для этого важно проанализировать причины, которые тянут назад. "Среди названных - образование и культура. Конечно, в таких городах, как Сургут, объективно нет возможностей культурного развития как у исторически сложившихся культурных центров. Но это вопрос, скорее, к составителям рейтингов. Естественно, житель Сургута будет чувствовать себя культурно менее обеспеченным, чем житель Москвы, Санкт-Петербурга или Казани".

"В "Российской газете" сказано о том, что позиция Сургута была бы выше, "если бы не тяжелая ситуация с развитием образования и культуры". Но дело в том, что наш город растет, тому способствует и внешняя миграция, и внутренняя, соответственно нормативы обеспеченности объектами культуры и образования снижается, точнее этот показатель не успевает за этим демографическим ростом. И в этом направлении власти города и округа предпринимают определенные шаги: утверждена программа по строительству новых школ, это приоритетная задача. Подготовлены проекты строительства Детской школы искусств, Хорегографической школы, обновления Дома культуры", отмечает депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа (Сургутский одномандатный избирательный округ) Ринат Айсин.

"Бюджет Сургута и Югры в целом позволяют реализовать властям социальные обязательства перед населением. Действительно, качество предоставления медицинских услуг находится на высоком уровне: в поликлиниках обновляется материально-техническая база, появляются новые объекты, в отрасль привлекаются высокопрофессиональные специалисты", считает он.

По словам парламентария, органы власти и здравоохранения слышат критику пациентов и своевременно на нее реагируют. Внедряются современные технологии – в кардиохирургии, в родовспоможении. Специалисты учреждений здравоохранения постоянно учатся и внедряют клиентоориентированные техники.

Два года назад специалисты Центра социального проектирования "Платформа" проводили исследования в Сургуте и обратили внимание на активную энергию населения.

"Город живой, заряжен на поиск идей, на внутреннюю активность – и это очень важно для ощущения города. У жителей Сургута есть замечательное чувство симпатии к своему городу – его не оценивают как временное место жительства. Большой процент сургутян всерьез и стратегически ориентированы на свой город. Это хорошая основа, чтобы создать качественный территориальный бренд. Это потенциал, который нужно реализовать".