Вниманию водителей: в Свердловской области ожидается сильный снегопад и метель

На трассах УрФО 29 ноября ожидается снегопад. По информации синоптиков в Свердловской области ожидается сильный снег и метель. Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", Дорожные службы примут меры по обеспечению безопасного проезда.

Всего на федеральных трассах работает 90 видеокамер и 35 метеостанций, которые фиксируют состояние проезда.

"Просим водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Не затрудняйте работу снегоуборочной техники и не мешайте расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон", - добавили в ФКУ.