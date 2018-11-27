В Прикамье "майский указ" о количестве занимающихся физкультурой и спортом выполнят к 2024 году

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта при губернаторе Пермского края глава региона Максим Решетников заявил, что в регионе продолжится активная работа по вовлечению жителей в занятия массовыми видами спорта. Она приведет к тому, что в ближайшие годы более половины жителей региона начнут заниматься спортом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

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Для этого власти строят спортивные площадки, дооснащают те, что уже есть. В этом году создано более 60 площадок в 39 муниципальных образованиях, еще 16 – в работе. Особое внимание уделяется развитию и оснащению школьной инфраструктуры. На базе 111 школ в 43 территориях организованы спортивные мероприятия во внеурочное время. Стартовал ряд новых проектов: "Школьный спортивный клуб", "Тренер нашего двора".

В рамках ещё одного проекта – "Мы выбираем спорт!" – местным властям дают деньги на комплексное развитие массового спорта. В четыре раза по сравнению с 2017 г. выросло краевое финансирование мероприятий, направленных на развитие в территориях объектов шаговой доступности.

"Ежегодно будем направлять почти по 200 млн руб.", - заявил Решетников.



По словам заместителя министра физкультуры и спорта Пермского края Татьяны Чесноковой, сегодня 905 тыс. 971 житель региона (36% населения края) регулярно занимается спортом. Планируется, что через два года этот показатель вырастет до 42%, а к 2024 г. – до 55%. Сегодня по количеству активных жителей лидируют Пермский район (37,1% жителей занимаются массовыми видами спорта), Юсьвинский район (36,9%), Губаха (36,6%). Наиболее низкие показатели – у Александровского (17%), Гайнского (16%) и Гремячинского (14%) районов.

В ходе заседания Совета выяснилось, что не везде полностью рассчитались с тренерами, которые участвовали в популяризации массового спорта. Это связано с тем, что не все города своевременно отчитались. Решетников поручил рассчитаться с людьми за неделю. Сегодня доля людей старше 60 лет среди тех, кто регулярно занимается спортом, составляет 8,1%, а вовлечённость в занятия спортом людей от 30 до 59 лет – 18,1%. Именно эти возрастные группы являются "резервом" для роста массовости занятий спортом.



Также выяснилось, что не все места для массового спорта доступны. В частности, кое-где рядом с площадками – свалки. Губернатор потребовал решить эту проблему. Региональные власти продолжат системно развивать спорт. В ближайшую трехлетку на это потратят 5,1 млрд руб.